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東周投資會 (2021-08-20)

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湖南郴州夫婦染甲型禽流感

2021-08-20 列印
　　湖南省新增一宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，衞生防護中心昨日（十九日）正密切監察該個案。

　　該宗個案涉及一名居於湖南省郴州市的五十四歲男子，是本月十日通報病例的丈夫，於發病前曾與妻子共同烹食從活禽市場購買的鴨子。他本月二日出現病徵，同日入院接受治療，病況穩定。自二○一四年至今，內地衞生當局通報共三十九宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。



衞生署籲避免到內地活禽市場

　　中心提醒市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。

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