心肌病可現非心臟徵狀

手麻、腳痛、下背痛、腹瀉、便秘等這些徵狀雖然與心臟無關，但如果與心臟衰竭徵狀如水腫、氣促等出現，就有機會是患上一種名為轉甲狀腺素蛋白類澱粉樣心肌病變（ATTR-CM）的心肌病而不自知。專科醫生指此病若未有及時接受診治，存活期或只有兩至三年，呼籲市民多加留意。心臟科專科郭俊傑醫生解釋，ATTR-CM是指體內一種名為轉甲狀腺素蛋白（TTR）的四合體結構變得不穩定、異常摺疊，當異常摺疊的蛋白積聚成有害的類澱粉纖維蛋白並積聚於心臟時，就會導致心肌增厚，引發心臟衰竭，出現疲勞、氣促、水腫等徵狀；積聚於身體其他部位，就會出現其他與心臟無關的徵狀。郭醫生指，以往醫學界對其認識有限，傳統檢測方法只有抽取活組織來確診，極具侵入性，風險極高，故確診率很低，但並不罕見，「國際研究發現，80歲或以上人士之中，有25%在解剖研究時發現其心肌有明顯TTR澱粉樣沉積；另有13至17%確診正常收縮分率心臟衰竭（HFpEF）的患者有明顯野生型TTR類澱粉樣沉積，可見其低估程度。」「研究發現ATTR-CM患者的存活期只有約兩至三年，因此提升確診率非常重要。」郭醫生續建議，心臟衰竭患者如發現自己對標準心臟衰竭治療不耐受、長者確診肥厚性心肌症、曾患腕管綜合症或有家族病史的人士，可考慮求醫尋求病因，盡早治療。郭醫生表示，現時以不具入侵性的核子掃描便能確診，治療上也有突破——以往只有心臟及肝臟移植方法可治，但現有最新的口服藥物針對性治療ATTR-CM，成效理想，能減低患者的30個月死亡率達三成、降低心臟相關入院風險達32%，更可改善生活質素、減少出現心臟相關徵狀、日常活動的表現能力亦較佳。因此，市民若有懷疑，便應尋求醫生評估。