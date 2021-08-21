﻿公海遊旅客 消費力驚人 暑假最後一擊 Staycation爆滿

今年暑假尚餘個多星期，有別於去年同期有諸多防疫限制，今年疫情緩和，不少人「瘋狂」享受Staycation（宅度假），尤其度假式酒店更受歡迎；有旅遊界人士直指許多酒店未來一兩周都在加推優惠，料訂房更火熱。香港海洋公園萬豪酒店業主方表示，暑假推出多項活動保持住客新鮮感，入住情況爆滿。至於公海遊亦有不少捧場客，市民都願意額外花錢享用高級餐飲服務。Staycation熱爆，旅遊業促進會總幹事崔定邦指隨着八月接近尾聲，許多酒店在未來一兩周加推優惠，希望多做生意，入住率勢將爆滿。他又指不少人故意避開暑假人潮高峰，留在九月放假，加上中秋假期將至，相信九月酒店入住率亦不差。立法會旅遊界議員姚思榮亦指不少人想玩得舒適，預計有泳池等的度假式酒店更受歡迎。海洋公園萬豪酒店人頭湧香港海洋公園萬豪酒店業主方麗新發展指，酒店今年七、八月的平均入住率逾八成，星期五至日的入住率更超過九成，表現理想。今年增加暑假檔期及宣傳的投資，並加添許多度假元素如泳池活動等，務求保持住客的新鮮感，「即使（住客）三個月前嚟過，三個月後都願意再嚟！」麗新發展指今年七、八的平均房租，較過去幾個檔期提升一定程度，但「住客願意畀更多錢去租房」。就海洋公園水上樂園將於下月中秋節開幕，會與公園推出更多優惠套票。香港瑰麗酒店董事總經理兼區域副總裁魏浩生亦表示，受惠疫情緩和，加上七、八月期間為小朋友提供一系列兒童夏令營，今年入住率較去年同期上升，家庭住客會入住較長時間。海上假期方面，星夢郵輪「雲頂夢號」於上月三十日重啟「公海遊」。雲頂郵輪集團市場部高級副總裁李鳳霞表示，復航至今已接待約一萬名旅客，暑假期間，八成乘客都是一家大小出行。乘客在郵輪上的消費模式都有明顯改變，她指高級套房在復航後特別受歡迎，每人最低房價達四千元起，但每次航程都爆滿；她亦留意到有更多人願意到收費餐廳消費，需求急升五成，「餐廳要加設early dinner及late dinner時段。」郵輪收費餐廳生意旺郵輪三日兩夜之旅逢星期三、五晚上出發，四日三夜之旅逢星期日晚上出發，七至八月的暑假航次已爆滿，九至十月已售過半。李鳳霞指下月會舉辦「海上日本祭」，帶來傳統日本音樂表演、文化體驗等。