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﻿網民分享住宿體驗 讚玩得開心

2021-08-21 列印
　　Staycation及公海遊大熱，不少網民都於社交平台分享住宿體驗，其中「香港Staycation酒店交流谷」更有近十六萬位成員。有網民分享萬麗海景酒店的泳池，「有歌聽又有外國人好有旅行feel」，並獲酒店贈送蛋糕，玩得非常愉快。

　　有帶同子女入住的網民「熹媽」稱讚，位於紅磡的逸．酒店耐心解答問題，並稱讚酒店的共享空間及戶外庭園打卡一流，「好有度假feel」！



　　另有網民分享，「雲頂夢號」的魔術及木偶表演水準高；雜耍、變臉等川劇表演亦有驚喜。而光顧的三間餐廳，味道都不錯，「餐廳包咗早餐、上午茶、午餐、下午茶、晚餐同宵夜，包保唔會肚餓」！
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