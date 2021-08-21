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婦攜石油氣罐搭港鐵將法辦

2021-08-21 列印
婦攜石油氣罐搭港鐵將法辦
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　　日前網上流傳數張相片，指有一名中年婦人以手推車仔，攜帶一個半個人高的疑似石油氣罐乘搭港鐵列車，引起各界熱議。警方前日接獲港鐵公司報案，指一名女乘客八月十七日攜帶懷疑石油氣罐乘搭港鐵，葵涌分區雜項調查隊人員經調查後，昨日下午已聯絡上該名女子，並協助港鐵公司接觸該名女子，事件交由港鐵公司根據《香港鐵路附例》跟進。港鐵指該女乘客就做法表示歉意。

　　港鐵發言人表示，港鐵職員向該乘客了解當日情況，並重申根據港鐵附例，任何人士不得攜帶危險品進入鐵路範圍，該乘客承認事件，並對其不妥當的做法表示歉意。公司會按程序將個案轉交公司法律部門跟進。港鐵附例規定，任何人不得攜帶受《危險品條例》所規限的物品進入港鐵範圍，違例者最高罰款五千元及監禁六個月。港鐵前日指翻查資料後，成功發現該女士。



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