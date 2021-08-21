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煽惑遊行案七人認罪 印傭撰信為梁國雄求情

2021-08-21 列印
煽惑遊行案七人認罪 印傭撰信為梁國雄求情
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　　前年十月二十日九龍遊行前夕，陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森和吳文遠在警方反對下呼籲民眾參與遊行，並組成隊頭帶領遊行。他們前日開審前各承認組織或煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，辯方昨日呈上曾受僱主虐待的印傭Erwiana（見圖）撰寫的求情信，指梁國雄及吳文遠長期為外傭爭取權益，為弱勢社群奉獻，希望法官輕判。法官胡雅文終押後判刑至下月一日，其間各被告須還柙候判。

　　辯方在庭中引述Erwiana求情信指，當年個人受虐案件中，獲梁國雄及吳文遠二人竭力支持爭取公義，辯方又指，被告一直提倡以和平方式表態，但合法遊行被禁，民眾申訴無門致生本案。



　　胡官聽取辯方求情後，將案件押後至下月一日判刑，原本保釋的黃浩銘須還柙候判，其他被告因不同案件繼續服刑或還柙。

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