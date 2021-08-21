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中央宣講團來港介紹《十四五規劃綱要》

2021-08-21 列印
中央宣講團來港介紹《十四五規劃綱要》
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　　中央下周將安排宣講團來港，通過多場會議，向各界介紹國家《十四五規劃綱要》。據悉，國務院港澳辦副主任黃柳權（見圖）將帶領宣講團來港，成員包括國家發改委、商務部、科技部及人民銀行等官員和專家等十多人。

　　特區政府將於下周一早上十時，在政府總部舉辦首場宣講會。特區政府指宣講團的目的，是讓香港社會各界更好地掌握《十四五規劃綱要》中的國家發展戰略，和對香港不同範疇的支持。政總舉行的宣講會，出席者包括特首林鄭月娥及中聯辦主任駱惠寧等。之後宣講團出席下午立法會的國家「十四五」規劃講座。在港期間，宣講團將會見工商界和青年團體。



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