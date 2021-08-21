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瑪麗遺失女病人腎臟組織樣本

2021-08-21 列印
　　瑪麗醫院遺失一名病人的腎臟組織樣本。醫院昨天表示，一名女病人因腎臟出現腫塊，本周一到醫院接受電腦斷層掃描檢查，並在超聲波引導下作穿刺活檢，取出腎臟組織樣本作病理化驗，但病理學部職員於翌日化驗時，發現樣本容器內並無組織樣本。

　　院方指醫療紀錄顯示，放射科醫生於穿刺活檢過程中成功取出樣本，醫護人員即場核對病人身份後，於樣本容器貼上病人資料以作識別，並將容器置於密封收集袋，安排送往病理化驗室化驗。瑪麗醫院向病人及病人家屬解釋事件及致歉，並安排病人於下周內再作活檢化驗，院方亦已向醫管局呈報，將調查遺失樣本的事發經過及根本原因，並提出改善建議。



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