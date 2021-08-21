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修樹墮斃女工將安葬浩園

2021-08-21 列印
　　西環日前發生致命工業意外，五十五歲女工曾賽茹與工友使用吊臂車修葺樹木，其間吊臂突然折斷急墜，曾姓女工送院搶救，惜證實不治。康文署署長劉明光昨午與死者家屬會面，指會盡量提供協助，署方指公務員事務局已批准曾賽茹安葬浩園。

　　劉明光表示，對意外感到難過，已與死者的家屬會面，解釋安葬及恩恤金的安排，並承諾會提供一切協助。他又指，會根據《公務員事務規例》及《僱員補償條例》等安排恩恤金，以及其他相關僱員賠償。



　　至於意外成因或初步調查方向，劉指吊車每年共作兩次檢查，涉事吊臂車已於今年三月作檢查，一切正常，亦已獲發安全證書。他強調勞工處已展開調查，署方將全力配合。

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