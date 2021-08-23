的士衝燈剷安全島 一死九傷孕婦重創

大埔發生奪命車禍，一部的士涉爬頭衝紅燈，失控撞向過馬路人群，釀成一死九傷。一輛紅的士沿廣福道向西行，疑抽頭爬過另一部的士時，先撞毀一支亮紅燈的燈柱，再剷上安全島，多名途人走避不及，如保齡球瓶被擊倒，有人被捲入車底，一名男子當場死亡，其妻嚴重受傷，另一名懷胎五個月的孕婦情況嚴重，有兩人危殆。涉事司機亦報稱不適，他通過酒精及藥物測試，被警方控以「危險駕駛引致他人死亡」罪名。一段閉路電視片段顯示，事發於昨早約十一時許，廣福道熙來攘往，交通燈轉綠後，途人過馬路，此時畫面右方突然出現一輛市區的士，快速右拐剷上安全島撞倒多人，有人被捲入車底，其後的士停在安全島五米以外，車頭冒白煙。另一部的士車Cam片段影到，涉事的士原在一輛綠頂的士後方，疑綠的收慢速度，紅的加速抽頭爬過，但未及轉入右線，繼續偏右，先撞倒交通燈，並剷向安全島，部份路人察覺不妙，於千鈞一髮之間退後，但仍有不少人閃避不及，在連串「嘭嘭」聲中被的士掃跌，更有人慘遭輾過。片中可見，攝下這條片的的士司機驚愕惶然，大呼：「慘喇！點解會咁㗎？」事發後，現場留下大攤血跡，多名傷者倒臥地上，有人骨頭外露；同時，手袋、鞋等個人物品四散。被撞毀的交通燈零件散落一地，部份被壓在的士車底。有目擊者表示，他與友人在廣福道購買釣魚用品後橫過馬路，行至安全島時，見到一輛的士高速衝來，隨即拉着友人後退，他避過一劫，但友人右膝蓋被車身擦過，右腳腳指尾疑被玻璃割甩一塊肉，鮮血直流，猶幸傷勢不嚴重，慨歎「生死無常」。小童倒地頭骨外露有附近店舖職員表示，事發時聽到一聲巨響，之後發現多人受傷倒地，現場傳出受傷小孩的哭喊聲，亦有途人指罵的士司機，當時的士上只有司機一人，只見他呆坐車上，不知所措，良久才懂得下車。另一名目擊者指出，事發時聽到巨響，以為高空擲物，查看始知發生車禍，他走去了解，發現一男一女及一名小童倒地，女子頭骨外露，血肉模糊，失去意識，而小童後腦露出頭骨，面露痛楚，但仍有知覺。警方表示，昨早十一時許，一輛的士沿廣福道西行線往寶鄉街方向行駛，在交通燈亮紅燈下剷上安全島，導致一死九傷，年齡介乎四至七十歲，其中一名五十九歲男子當場死亡，傷者包括一名懷孕五個月的孕婦情況嚴重，以及一名四歲男童危殆，被送院救治。警方指，涉事的士司機通過酒精呼氣及藥物測試，由於他報稱不適，清醒下被送入院。警方以「危險駕駛引致他人死亡」罪將他拘捕，將循車輛機件性能、司機精神狀況， 以及事發時路面情況等方向調查。相關新聞刊P2