現場為交通黑點 人多車多

大埔廣福道奪命車禍現場豎有交通意外黑點的標示，據當區區議員指，標示主要是針對路人。大埔區議員劉勇威對本報指出，車禍地點在過去幾年都沒發生嚴重的車禍，形容該處人流及車輛都較多，司機大多數會刻意慢行，因此意外較少，而當局在現場豎立交通黑點標示，主要是要提醒部份老人家，過馬路前必須先看清楚交通燈，「因為有啲老人家，真係唔係幾睇燈過馬路」。他個人認為，今次車禍應不涉交通設施的設計問題，但會在往後的區議會檢討，例如是否需要向當局建議，在安全島加裝鐵護欄等，以加強保障暫留安全島上的市民。另外，在車禍發生後，警方全線封閉介乎運頭街至寶鄉街之間對開一段來回行車線，引致附近一帶昨午交通大擠塞，不少市民需要以較長時間繞道往九龍。運輸署一度呼籲駕駛人士請考慮改用其他道路。九巴亦一度宣佈，受交通意外影響，九巴及龍運途經廣福道附近一帶的巴士路線班次或會有所延誤，或臨時改道行駛，涉及多條路線。