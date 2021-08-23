港乒謝港人集氣 李杜亞錦賽力爭佳績

香港代表隊在東京奧運會取得驕人成績，各獎牌運動員連日出席多個慶祝活動，與市民見面。乒乓女團銅牌得主李皓晴及杜凱琹昨天出席活動時表示，在奧運會取得佳績後，不會增加個人壓力，反而加強自信心，希望能夠與國家隊多訓練，提高作戰水平，於下月出戰亞錦賽爭取好成績。李皓晴及杜凱琹再次感謝市民的支持。杜凱琹表示，下月會參加亞錦賽，希望與日本知名球手伊籐美誠交鋒。李皓晴則指收拾心情，準備下月中前往多哈備戰，期望保持良好狀態盡力爭牌。此外，東京奧運空手道個人形銅牌得主劉慕裳，因傷退出全運會，她坦言覺得可惜，但休息是為了走更遠的路，強調運動員要堅持及永不放棄，亦明白人生有高低起伏，經歷會讓自己成長，成功亦由這些經驗累積得來。