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袁國勇：靜脈注射mRNA疫苗或致心肌炎

2021-08-23 列印
　　港大微生物學系講座教授袁國勇的團隊發現，意外靜脈注射mRNA新冠疫苗，令足夠份量疫苗進入血液循環，可能導致心肌炎及心包炎，建議注射前先短暫抽吸注射器，或改為在大腿肌肉外側注射，以排除有血液吸入。

　　團隊分別為小鼠透過大腿肌肉或靜脈注射mRNA疫苗，發現通過靜脈注射mRNA疫苗的小鼠，出現明顯心肌炎及心包炎，十四天後注射第二劑疫苗後，心臟損傷更嚴重；但接受肌肉注射疫苗的小鼠，心臟沒有這種變化。團隊指現時每注射一百萬劑mRNA疫苗，便有五十宗接種者出現心肌炎或心包炎的個案，集中在十二至二十九歲的年齡組別，大多數患者能迅速恢復，BioNTech/輝瑞或莫德納疫苗仍非常安全。



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