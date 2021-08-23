專家：溝針不及兩劑復必泰

港大正進行「溝針」研究，港大內科學系傳染病科主任孔繁毅（見圖）指，混針產生的抗體水平，不及打兩劑復必泰。孔繁毅昨天指出，初步發現先接種復必泰，再接種科興之後的抗體水平，不及打兩針復必泰一樣高，但反應亦較輕，認為若第一針接種復必泰有嚴重過敏，轉打科興會是一個選擇。他相信大約兩三個星期，將能夠有數據可以分享。同時是新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅認為，要加強七十歲以上長者接種率，指七十歲以上長者的嚴重副作用少於百分之二，強調長者接種疫苗安全。同時，他指暫未有三至十七歲接種科興，及五至十一歲接種復必泰的數據，專家委員會希望第四季審視有關數據，如發現安全會建議將接種年齡層降低。