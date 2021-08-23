中環街市今試業 70商戶多為零售飲食

中環街市保育活化項目經三年工程，於今日起首階段開放及試業。負責營運的華懋集團代表指，聽取公眾主流意見後，決定中環街市不以消費作主導，及不以獲取最大盈利為營運原則，其中七成屬零售，其餘三成則為餐飲，將有七十個商戶率先試業；中環街市將融合零售、餐飲及創意元素，冀到場市民能感受新舊文化融合。坐落皇后大道中逾八十年的中環街巿，曾經是全東南亞最大的肉類巿場。中環街市活化項目是市建局歷來最大規模的歷史建築保育活化項目，局方將這幢街市大樓修復加固，保存具價值的建築特徵，以及活化再用。華懋集團中環街市項目總監苗汝菁表示，市建局在今年年初宣佈夥拍華懋集團，共同營運中環街市，為期十年，集團聽取公眾意見後，決定中環街市不以消費作主導及不以獲取最大盈利為營運原則，提供多元化的用途，讓市民享用歷史建築內的設施。不以消費作主導苗汝菁指，中環街市總樓面面積約十二萬二千方呎，當中約五萬六千五百方呎是可供出租面積，另有二萬七千方呎作為公眾設施及社區活動空間面積。至於中環街市的商舖數目達一百間，其中有七成屬零售，涵蓋時尚品味、生活品味及健康用品等，其餘三成則為餐飲，包括中西美饌和地道街頭小吃。中環街市以「親」、「動」、「融」為三大主題，「親」代表讓一般大眾可以「觸得到、看得見、用得着」，且服務及商品價格合理；「動」象徵注入新活力，打造有獨特個性的空間；「融」則提供多元化的選擇，同時引進本地初創品牌及傳統老店，體現新舊文化融合。街市首階段開放及試業將有七十個商戶；她說另計劃在未來五年舉辦逾二百五十個不同類型的公眾活動；並會與香港科技園及數碼港合作舉行STEAM工作坊。至於中環街市第二階段活化工程，將復修面向德輔道中的立面，以及為二十四小時行人通道安裝扶手電梯。市建局透露新設計將採用透明玻璃物料，及增加視覺和內部扶手電梯的通透性，以貫徹原有「包浩斯」設計；同時，該立面將貫徹大樓的彎角設計，和採用橫向線條以重新連接面向域多利皇后街和租庇利街的舊立面，重新呈現大樓橫向線的流線設計；爭取最快在明年第二季開放。