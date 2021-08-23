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預期消費券效應呈現 財爺：就業料改善

2021-08-23 列印
預期消費券效應呈現 財爺：就業料改善
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　　財政司司長陳茂波昨天在網誌指出，本地經濟呈逐步好轉的跡象，預期隨著消費券的效應在本月開始呈現，進一步拉動私人消費增長，將帶動相關行業的就業情況進一步改善。陳茂波指上周公佈最新的失業率亦回落到百分之五，相較於今年初已累計回落二點二個百分點，經濟以至就業市場的改善勢態能否持續，要視乎疫情的變化以及防疫工作成效。

  金融服務業是香港經濟的最強環節，陳茂波說內地《十四五規劃綱要》勾劃國家未來五年發展方向，這對香港未來如何部署創新科技、金融、法律及其他專業服務等發展，提供清晰的路徑。



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