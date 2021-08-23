便利店收假大牛 警拘三男女

元朗警區上周五接獲便利店職員報案指收到五百元偽鈔，警方經調查後，以涉嫌管有偽製紙幣等罪行拘捕三名男女，其中一人今日提堂；共檢獲四十二張面值五百元的懷疑偽製紙幣，涉及四組重複的鈔票編號。元朗警區上周五接獲區內三間便利店的職員報案，指收到十六張面值五百元的懷疑偽製紙幣。經調查後，同日在天水圍一酒店拘捕兩男一女，涉嫌行使偽製紙幣、管有偽製紙幣及販毒等罪行，當中於一男子手持的紙袋中，檢獲十八張面值五百元的懷疑偽鈔及懷疑「冰」毒等，他於今日提堂，另兩名被捕男女則獲准保釋候查。警方提醒市民，偽製紙幣紙質一般較真鈔平滑，真鈔亦有多項防偽特徵，包括凹凸手感、右上角有動感光亮圖案及中間的開窗式金屬線。