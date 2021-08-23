爆竊豬肉檔 撬門黨抬走夾萬

昨午在日本札幌競馬場舉行二級賽札幌紀念，共有十三駒參賽。上季女皇盃冠軍「唯獨愛你」復出上陣，且被捧成一點九倍大熱門，可是只跑亞軍。今場初跑二千米，而全身雪白人氣甚盛的三歲雌馬Sodashi，起步守在更有利位置，並以兩個馬位之先率先入直路，最終在終點前力拒「唯獨愛你」衝刺，以四分三馬位勝出。 Sadashi服役以來上陣七次，除了在日本橡樹大賽落第外，其餘六場均告勝出。 馬場浮世繪

2021-08-23