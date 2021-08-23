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爆竊豬肉檔 撬門黨抬走夾萬

2021-08-23 列印
　　旺角有豬肉檔昨晨遭撬門爆竊昨早近六時許，警員接獲旺角亞皆老街一豬肉檔職員報案，指打算「開檔」做生意時，發現店內有被搜掠痕跡，其辦公室大門被撬開，放於辦公室內的一個夾萬不翼而飛，相信遭到竊賊「光顧」，因而報案求助。警員到場調查，經初步點算後，賊人抬走的夾萬內有二萬六千元現金。警方將事件列爆竊案處理，暫未有人被捕。



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