爆竊豬肉檔 撬門黨抬走夾萬
的士衝燈剷安全島 一死九傷孕婦重創
大埔發生奪命車禍，一部的士涉爬頭衝紅燈，失控撞向過馬路人群，釀成一死九傷。一輛紅的士沿廣福道向西行，疑抽頭爬過另一部的士時，先撞毀一支亮紅燈的燈柱，再剷上安全島，多名途人走避不及，如保齡球瓶被擊倒，有...
2021-08-23
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責任人已停職 公司致歉 手遊《江南百景圖》涉辱岳飛惹眾怒
內地手機遊戲《江南百景圖》，本月六日在官方微博發佈了該遊戲新增人物「閒人」岳飛的Q版人物立繪。但設計圖中將史上的南宋名將岳飛的形象被設計成「赤裸上身、牽羊免冠」，被指是「投降者」的形象，引發「侮辱歷史...
2021-08-23
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颶風亨利搞局演出中斷 紐約音樂會慶抗疫成功
搖滾巨星布魯斯·史普林斯汀Bruce Springsteen、女詞曲作者和詩人帕蒂·史密斯Patti Smith、創作歌手巴瑞·曼尼洛Barry Manilow及民謠歌手保羅·賽門Paul Simon...
2021-08-23
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嘉御山豪裝頂層特色戶
嘉御山坐落於大圍半山，起居環境寧靜，項目由分層住宅及洋房組成，私隱度更高。今次精選屋苑一個頂層特別色大戶，實用面積2295方呎，四房兩套設計，樓底特高，裝潢華麗典雅，亮點是連2047方呎天台，已設有戶...
2021-08-21
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監管風暴陰霾籠罩 科網股未脫險 恒指料二萬五上落
中國監管風暴持續蔓延，內地再度頒令規管競爭，同時內媒亦發文批評網絡遊戲肆意篡改歷史，令科網股表現再度受挫。證券界人士認為，受內地監管因素影響，恒指未來表現會較浮動，並預料相關因素將持續影響股市表現，估...
2021-08-23
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追逐兄弟基亞利殊 麥迪臣自強
新一代英格蘭湧現多名天才中場，唯獨李斯特城的占士麥迪臣無緣今夏歐洲國家盃。眼見好友基亞利殊天價加盟曼城成為焦點，此子要急起直追，否則無緣明年世界盃，今晚聯賽勢領軍作客打敗韋斯咸。 （Now621台周二凌晨3:00直播） 美臣蒙特、菲爾科頓、基亞利殊和占士麥迪臣是三獅新一代天才中場，但今夏歐國盃只得後者未獲領隊修夫基徵召。基亞利殊及後更以英軍史上最高的一億鎊（約十一億港元）加盟曼城，本輪英超更攻入第一球，令麥迪臣成為唯一非豪門新星，光芒被三子掩蓋。 爭入英軍征戰世盃 四名天才中場都富創造力，尤其麥迪臣和基亞利殊位置接近，難免會被拿來比較，前者大方道：「從第一次看到基亞利殊踢球...
2021-08-23
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【Leo Sir出動】 油價破頂，點樣最慳？油站優惠一覽
近月汽油價格每公升直逼二十元大關，一眾車主入油只能「含淚畀錢」！要逃離高油價魔掌，換電車是其中一個方法，不過在未換車前，如何可以降低入油成本？當然就是做足功課，了解油站優惠。Shell在8月份新推夜間...
2021-08-19
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「粗口佳麗」梁允瑜出局 陳聖瑜關楓馨殺入港姐總決賽
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2021-08-23
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社論——駕駛太急躁 司機途人同受害
大埔廣福道發生奪命車禍，暴露部份的士司機的駕駛態度疑過於急燥，或為了趕時間而犧牲駕駛安全。各公共交通機構和職業司機工會，必須重視這宗車禍帶來的警示，為職業司機提供安全意識再培訓，不論甚麼情況下，不得急趕，必須以駕駛安全為重。 按多段短片顯示，涉事的士疑為爬頭越過前車，扭右軚加速行駛，但不知何故，未能及時入線，偏右直衝上安全島闖禍。真正肇因有待警方調查，但事件初步反映駕駛態度出問題：一，涉事的士前面有車正在減速，位置接近紅綠燈位，時間和地點都不宜加速爬頭，因為過程中可能無法看清楚燈號轉變；二，爬頭期間，有機會看不清前方路面是否有人橫過，可能無法煞車而撞倒路人，極為危險；三，當...
2021-08-23
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馬場浮世繪——Sodashi擊敗唯獨愛你
昨午在日本札幌競馬場舉行二級賽札幌紀念，共有十三駒參賽。上季女皇盃冠軍「唯獨愛你」復出上陣，且被捧成一點九倍大熱門，可是只跑亞軍。今場初跑二千米，而全身雪白人氣甚盛的三歲雌馬Sodashi，起步守在更有利位置，並以兩個馬位之先率先入直路，最終在終點前力拒「唯獨愛你」衝刺，以四分三馬位勝出。 Sadashi服役以來上陣七次，除了在日本橡樹大賽落第外，其餘六場均告勝出。 馬場浮世繪
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