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小欖跳蚤市場食檔失火

2021-08-23 列印
　　屯門小欖跳蚤市場昨晚發生火警。事發昨晚上八時，警方及消防接獲小欖跳蚤市場的火警報告，消防派員到場發現一個熟食檔起火，立即疏散在場約十名的食客。現場火勢猛烈，消防處動員三隊煙帽隊以及使用六條喉灌救。

　　消防處昨晚表示，屯門小欖跳蚤市場發生火警，其間，消防處進行滅火行動，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。



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