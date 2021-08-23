﻿深圳首間港資私院﻿ ﻿高端專科十月後營運﻿

大灣區醫療服務的發展令人關注。斥資三十億元成立的深圳首間港資私家綜合醫院「新風和睦家醫院」，預計將於十月後逐步投入營運。醫院共設五十個專科，有三百五十張病牀，全為私家病房。新風天域集團首席執行官、和睦家醫療總裁吳啟楠表示，醫院的定位為服務深圳及大灣區中高收入人士家庭的綜合醫院，同時亦會爭取成為「港藥通」的試點。和睦家醫療是內地最大的高端私立醫療保健服務提供者之一，集團最近在深圳成立第一家港資綜合醫院「新風和睦家醫院」，落成的首階段會先開設婦產科、兒科、急診科等十至十二科室。由於醫院主打高端路線，服務大灣區內的中高收入家庭，故院內的三百五十張病牀全為私家病房。院方計劃聘請二百至三百人，當中包括五十名醫生及約七十至一百名護士。與本港合作亦是大灣區醫療服務的發展趨勢之一，院方計劃在落成半年內建立一支逾十五人的香港醫生團隊，現時已成功聘請四名醫生，分別負責臨牀腫瘤專科、外科及心胸肺外科。近年內地推行「港藥通」，即內地當局授權在內地使用的香港上市藥物。吳啟楠透露，新風和睦家醫院亦有爭取成為「港藥通」的試點，希望醫院既可使用獲批准的國外及其他地區的藥物，同時又能以內地藥物價格較本港低廉，令醫院在藥物應用方面有更大優勢。此外，患者通過網絡預約的方式與醫生進行圖文和視頻方式問診，慢性病或常見病覆診病人在平台線上看診後，平台會連結線下藥房，在三十分鐘將藥物配送至病人家中。醫院收費與一般香港的私家醫院相若，以順產分娩套餐為例，每胎的價錢為六萬六千元人民幣。吳啟楠希望新風和睦家醫院能成為全亞洲第一的私家醫院。