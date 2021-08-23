生產力促進局昨日（22日）於九龍灣國際展貿中心，舉行全港最大型的「創建機械人集體編程世界紀錄」活動，由五百多名學生於一小時內成功創下「機械人集體編程」健力士世界紀錄。是次創舉獲得創新科技署「創新及科技基金」資助，由超過七十所學校，逾五百名學生經過六個月的訓練及綵排，集體編程以人形、車形、無人機形等機械人，於指定時間內呈現多種動作，打造大型的機械人集體表演；旨在激發年輕人對機械人科學及科技應用的興趣，掌握計算思維及編程技巧，有利促進本地創科人才的發展。生產力局主席林宣武表示，今次創世界紀錄，以喚起公眾對人工智能和機械人發展的關注。