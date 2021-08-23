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積金局保障打工仔權益 為十多萬人追回二億元

2021-08-23 列印
積金局保障打工仔權益 為十多萬人追回二億元
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　　現時強積金計劃成員數目超過四百五十萬，積金局主席劉麥嘉軒昨發表網誌，指保障打工仔的強積金權益為工作重點之一，當局上年度為逾十萬人討回近二億元強積金拖欠供款。

　　劉麥嘉軒指局方致力從執法保障基層打工仔的強積金權益，討回近兩億元強積金拖欠供款，金額創十年新高。局方亦巡查了約九百間機構，就拖欠供款個案發出超過三十萬份徵收附加費通知書，調查了超過四萬五千宗個案。她亦多次親自「落區」與基層勞工接觸。



　　隨着「零工」（Gig worker）近年的興起，積金局需要制定更多具針對性的策略，應對這個新趨勢。當積金易平台將來啟用後，可以更便利「散工」、「零工」及自僱人士等非常規僱員，管理強積金及規劃退休。

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