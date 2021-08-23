﻿院舍長者接種率僅兩成﻿ ﻿業界：派醫療券增誘因﻿

本港已有逾半人口接種新冠疫苗，但對病毒抵抗能力最低的長者，接種率一直差強人意，社署期望以新一輪院舍外展接種計劃改善情況。《星島日報》向多家院舍負責人了解，他們均預計只能將院舍長者接種率提高至兩成，與七成接種率的目標相距甚遠。業界建議仿效催谷院舍職員打針的成功經驗，為願意打針的長者提供八百元醫療券補助，提高接種誘因。長者是新冠病毒的高風險群組，港府在今年二月推出疫苗接種計劃時，已為院舍安排外展疫苗接種團隊，但礙於長者對疫苗副作用的擔憂，外展計劃至上月底僅為不足一千八百名院友打針，院舍長者接種率只有個位數。就此，社署上月中向各院舍發信，收集有意接種疫苗的院友名單，並安排接種。《星島日報》向四家安老院舍負責人了解，他們均表示願意打針的長者人數，較三月增加，但人數僅佔院友人數一成左右，換言之，兩輪外展計劃後，院舍長者平均接種率只有兩成，遠低於要達成群體免疫的目標。難改70歲以上長者接種意願香港買位安老服務議會主席謝偉鴻表示，由於已接種疫苗的院友並無不良反應，加上近月本港整體接種率高，成功釋除部份長者的憂慮，但仍有大部份長者及家屬持觀望態度。他坦言院舍員工難以勸說長者打針，「院舍不是醫療機構，員工無適當的身份去講長者是不是適合打針。」香港中國婦女會安老服務總監黃耀明指出，其院舍長者平均年齡達八十九歲，除覆診外幾乎不會離開院舍，家人普遍不願讓長者冒險打針。 浸會大學的「助減香港市民疫苗猶豫研究計劃」自七月起進行電話調查，浸大新聞系助理教授張引透露，五十歲以上群組受訪者未接種比率，由上月中近五成三跌至上月底的四成七，反映接種的人士持續增加，不過若抽出七十歲或以上人士的數據，兩周內未接種率無變化，約六成人未打針，而有計劃打針的人亦維持在約百分之十六。張引認為，調查結果顯示若七十歲人士一開始對疫苗接種採取某種態度，其決定不易改變，加上受訪者關注自己有長期病不宜打針，即使當局繼續以現行做法「谷針」，料無助改善長者接種率。院舍員工的疫苗接種率逾八成，高於本港整體數字，業界認為可仿效當中的成功經驗。香港安老服務協會執委李輝指出，政府在六月宣佈不再資助院舍員工的檢測費用，並以八百元的津貼，鼓勵員工及早打針。她建議，港府應額外為長者提供打針誘因，例如為完成接種的長者，提供八百元的醫療券，「長者是高危群組，一出事整個醫療系統就會崩潰，如果院舍員工都可以有八百元津貼，為甚麼長者不可以？」此外，李輝建議港府製作特備節目，針對院舍長者的疑慮，由專家逐一解答。宜派已打針長者鼓勵長者張引觀察到長者在社區有很強的人際網絡，多以口耳相傳交換資訊，同儕影響力大。他建議政府聘請已打針、身體良好的長者，在社區中心或外展服務做義工，由老人家幫老人家跟進，令正考慮接種的長者感覺有「自己友」，亦有先例參考。張續指，政府最新宣傳片以年逾九十歲的Uncle Ray為主角，帶出的訊息不錯，但效果不及直接派同齡長者走入社區。現時當局鼓勵長者打針的方式由上而下，強調打針後可放寬的政策，但張引認為子女的角色被忽略，因子女的支持對長者而言非常重要，他指可從中年人士群組着手，鼓勵他們多向父母解說。西醫工會流行病委員會主席陳培光曾與一間中途宿舍傾談外展接種安排，惟該宿舍僅小部份人願打針，加上他們「行得走得」，最終院友直接前往宿舍附近的私家診所接種疫苗，他認為若長者身體情況許可，可考慮採用這種相對簡單的做法。