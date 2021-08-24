接種准入境 認證要11月始發出 菲傭申針卡來港 恐大塞車

為外防輸入病毒，港府由四月起引用熔斷機制，先後禁止菲律賓及印尼的航班來港，本港即時陷入外傭荒。菲國與港府商議後，港府將批准在菲國完成接種新冠疫苗的傭工，由下周一起憑出示該國檢疫局簽發的疫苗接種證明入境香港，詳細稍後公佈。這次開關，對急需外傭的僱主，有如及時雨。有外傭中介代表估計，將有四千五百名合資格菲傭來港，但她們須先向當局中央部門申請一張俗稱「黃卡」證明，料每宗申請需時兩個月，出現菲傭出口「大塞車」，最快十一月才有菲傭來港，外傭荒不會一時三刻獲得解決。菲印兩地新冠肺炎疫情高峰期間，港府禁止兩國的飛機來港，令外傭來源中斷。香港僱傭代理協會主席張結民估計，目前分別約有六千名菲傭及一千名印傭滯留原居地，未能應聘來港，若計及在港外傭的流動，本地恐欠缺至少五萬名外傭。香港僱傭公會主席陳東風指出，本港過去四個月均無菲傭「新血」，本港恢復輸入菲傭後，料有四千至四千五百名菲傭會來港工作，有關放寬有助對增加外傭的供應。據他了解，港府要求外傭持有當地認證的針卡，上面須顯示接種者的姓名、年齡、證件號碼、疫苗款式等，相信偽造證明的機會不大。但陳東風擔心，菲傭面對新的困局，是當地不同地方打針，獲地方政府發針卡後，仍要待中央部門發出另一張俗稱為「黃卡」的證明，料每宗申請個案需時一、兩個月，變相拖慢菲傭重來的時間，他希望菲國可加快處理的流程。據悉，不少國家都需要菲籍工人，故申請出國宗數多，造成「大塞車」，菲傭最樂觀會在十一月重來香港。料4500人合資格此外，張結民指，難以預估放寬入境後，將有多少菲傭順利來港，要視乎港府開放多少檢疫酒店給菲傭。他透露，當局周五會公佈哪間酒店「中標」，若只有一、兩間酒店，即一日只得三百間房，定必很快爆滿，甚至連帶令來港機票價格亦會上升。持續外傭荒下，外傭的月薪被炒至高達八千元。張結民稱，外傭的基本工資為四千六百三十元，但僧多粥少下，港人想請外傭，最基本要付出六千元月薪。他料新一批菲傭悉數來港，一度被炒高的月薪應會回落至五千元。菲傭重來，有學者擔心變成病毒入境漏洞。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，理解港府計劃讓外傭有條件來港工作，但強調即使完成接種疫苗，都預防不到Delta變種病毒輸入本港，料輸入個案肯定會立即飆升。他建議外傭抵港前，先在出發地接受獨立醫學監察，相關航班接載量減半等。