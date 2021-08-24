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內地口岸出入境澳門 明起可持七天內陰性證明

2021-08-24 列印
■邱騰華強調，全面開放邊境前，須遏新冠病毒。資料圖片
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　　澳門連續二十日無新增新冠肺炎確診個案。澳門宣佈由明日零時起，經粵澳口岸出入境的人士，由持四十八小時內新冠病毒核酸測試陰性結果證明，放寬至持七天內新冠病毒核酸測試陰性結果證明。至於入境前十四天內曾經到過香港的人士，須持有二十四小時內的新冠病毒核酸檢測陰性證明，入境後要接受十四天指定地點的醫學觀察。

　　另外，就政府早前收緊檢疫要求，曾逗留中風險地區的抵港人士，檢疫期延長至十四日，商經局局長邱騰華接受彭博社訪問時解釋，特區政府是採取安全的策略，強調討論全面開放邊境前，必須遏止新冠病毒，重新開放與內地的邊境仍然是優先事項。

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