日前從澳洲雪梨來港拍攝新劇的奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）昨晚在旺角花園街繼續為劇集《Expats》開工。劇組於下午開始封鎖花園街一段路作為場境，現場攤檔都圍封用來拍攝，有不少中國風格如燈籠、風車和揮春等道具，攤檔之間有工作人員把守，僅開通街頭街尾作為途人通道。現場有大批臨時演員，加上圍觀者，一度塞爆二三百人，而妮歌抵港時被爆獲豁免檢疫入境，有學者因此擔憂變成防疫缺口。檔販不滿封街影響做生意有檔販對劇組封街拍攝感不滿，一度與工作人員爭拗指遭影響做生意，工作人員則強調沒封街，指街兩邊街口可出入，檔販表示要報警但最終沒行動。當妮歌未到花園街拍攝現場，一名疑為她替身的金髮女子在現場試位。晚上八時，妮歌終於現身，在拍攝現場的攤檔細看，每當她拍完一個鏡頭也立即戴回口罩。劇組為妮歌設置有冷氣的白色帳篷，篷內有一張貼了其名字的座椅讓她休息。劇組租用一架吊臂車升至約六層樓從高空拍攝花園街街景，在鬧市中如此大陣仗，吸引大批途人圍觀看熱鬧，不少人舉手機拍照即被工作人員阻止。