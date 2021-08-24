重傷孕媽媽甦醒 胎兒安全 大埔墟車禍添一死四歲童命危

大埔廣福道奪命車禍增至兩死！一輛的士前日「打保齡」般撞向過馬路人群，一名中年漢當場死亡，另一名六旬老婦經搶救後昨天證實不治，至於傷者中，被撞倒的孕婦情況嚴重，仍然留院，其胎兒安全，與孕婦同行的四歲兒子，被撞至情況危殆。涉事的士司機繼續留醫，案件轉交新界北總區重案組跟進。「狂的」撞人造成兩死八傷，大批街坊昨天到現場獻上逾百枝鮮花，祝願兩名死者安息，傷者早日康復，當中有小朋友在家長陪同下到場放下鮮花後，形容案中受傷男童「好慘」，直言即使綠色行人過路燈亮起，都會留心會否有車輛駛至，亦有女街坊希望受傷孕婦大小平安。63歲女傷者不治十名死傷者中，五十九歲男子鄭鈞海前天在車禍發生時當場死亡，其餘九人分送不同醫院治理。其中六十三歲女傷者宋婉芬昏迷送往屯門醫院，情況危殆，經搶救後，至昨晨七時○五分不治。男童為孕婦兒子至於五十一歲鄭妻陳更崧、懷孕五月的三十七歲婦人伍美芳、伍的四歲兒子劉殷喆，則仍在威爾斯親王醫院留醫，兩女情況嚴重，男童危殆，當中伍美芳案發時頭部受傷及盆骨骨折，昏迷不醒，被送到深切治療部，已恢復清醒，據悉其胎兒安全。被捕司機無不良駕駛紀錄六十三歲的士司機莫X華涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，他報稱不適，正在威院留醫，情況穩定。據了解，由於莫暫時不適合和其他人見面，所以未能錄取到口供，案件轉交新界北總區重案組1A隊跟進，人員正循多方面調查，包括檢查肇事的士性能，以及翻閱「車cam」紀錄，警方計劃待莫出院後，即時進行口供記錄。消息指，涉案司機駕駛的士十多年，近年除了輕微超速，沒有其他不良駕駛紀錄。