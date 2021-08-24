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舊式安全島 前後皆車不安全

2021-08-24 列印
　　的士剷上大埔廣福道安全島，引致兩死多人受傷慘劇，安全島的防撞力備受關注。香港汽車會會長李耀培指出，現場廣福道車速限制在五十公里，設有行人過路處及劃有雙白線等，相信意外不涉道路設計或行人問題，估計有人精神狀態或身體出問題，或車輛零件失控，事故原因須深入調查。李形容，當有司機「瘋狂駕駛」，安全島對途人的保護成疑，因屬於舊設計，所謂「安全島並不安全」，行人前後都有車輛行駛；他提醒市民，綠燈過馬路時都要小心留意路面情況，因可能有不專注司機照樣駕駛衝過來，行人應一次過橫過馬路，切勿中途停留，政府亦應實行人車分隔措施，例如興建天橋及隧道，甚至引入智能交通燈。

　　運輸署回應事件指，假如沒有安全島，行人須在馬路中央或在行車線之間站立等候，沒有任何防護，容易引致交通意外，因此不宜取締安全島。署方會因應行人流量，設計讓行人有足夠地方等候橫過馬路，亦豎立反光或發光的安全島標柱，提示駕駛者。 運輸署指，事發現場附近在一九九○年至一九九五年共發生三宗涉行人致命交通意外，運輸署九五年在有關行人過路處位置加設交通黑點交通標誌。



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