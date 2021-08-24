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中環街市展新貌 老街坊打卡緬懷

2021-08-24 列印
■中環街市昨天以全新姿態開放，約七十個商戶試業，當中七成屬零售、三成屬餐飲。
■老街坊特地重訪全新的街市，緬懷一番。
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　　逾八十年歷史的三級歷史建築中環街市，停用十八年後，經市建局保育活化，昨天以「脫胎換骨」姿態開放給公眾使用。不少市民到場打卡，有年屆七十六歲的中環老街坊指，從前常到這裏買餸，充滿回憶，如今能見到街市重開，感到很開心，因此特地來緬懷一番。亦有市民指，活化後的中環街市外觀很美，也做到新舊兼容。有市民卻略嫌活化後，商業味太濃。

　　市建局行政總監韋志成在開幕儀式上表示，中環街市當年交到市建局手上時，建築結構破損嚴重，當時他曾在網誌形容是「傷重入骨」，到現時重開，可算是「脫胎換骨」。



　　他續指，整個重建項目歷時十二年，首階段開放的出租率逾八成，約七十個商戶試業，當中七成屬零售、三成屬餐飲。與科技園、數碼港合辦的工作坊，是街市活化後首個社區活動。此外，中環街市由華懋集團負責營運，集團執行董事兼行政總裁蔡宏興期望，以全新面貌示人的中環街市，能成為一個集探索、休閒和營商於一身的新地標。

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