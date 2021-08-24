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美股中段升270點

2021-08-24 列印
　　美國股市本周首個交易中段向好，杜指報三五三九一點，升二百七十點；納指則報一四八九六點，升一百八十一點。滙控美國預託證券價格見四十二點三一港元，跌零點○九港元；騰訊則見四百三十八點八一港元，升五點○一港元。紐約期金報每盎司一千八百零七點一美元，升二十三點一美元；紐約期油則報每桶六十五點九美元，升三點七六美元。



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