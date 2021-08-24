特區政府昨天在政府總部主辦有關國家「十四五」規劃的宣講會，中央安排港澳辦副主任黃柳權帶領宣講團訪港。中聯辦主任駱惠寧指香港要融入國家發展大局，不斷提升競爭優勢，並強調「不進則退，慢進也是退」。黃柳權則形容「蘇州過後無艇搭」，香港需要聚精會神搞建設。駱惠寧致辭時表示，香港實現由亂及治的重大轉折，香港社會要進一步把握中央新發展理念要求，全面構建新發展格局。他續指香港擁有國際金融、貿易、航運中心和全球離岸人民幣業務樞紐等經濟地位，根本在於擁有連接內地的區位優勢和自身良好的投資營商環境，強調港發展的最大機遇在內地，香港一定要牢牢地抓緊。駱惠寧提及香港要善用國家政策支持，強調發展是解決各種問題的金鑰匙。他指這一年多香港的撥亂反正、正本清源，是為了維護香港市民的根本福祉，實現香港的長期繁榮穩定，推動「一國兩制」行穩致遠。中央一直十分關注香港的經濟發展和民生改善，「十四五」規劃已明確了香港發展新定位，「現在需要香港社會進一步行動起來，市場經濟競爭激烈，不進則退，慢進也是退。」帶領宣講團訪港的港澳辦副主任黃柳權表示，高興見到自《香港國安法》實施以來，特區政府堅決扛起維護國家安全及社會穩定的憲制責任，相信在特首林鄭月娥帶領下，特區政府能帶領各界繼續發揮「一國兩制」優勢。黃柳權：蘇州過後無艇搭他指出，「十四五」規劃綱要從多領域支持香港提升競爭優勢，未來亦會推出更多利港利民政策，讓港人共享更加幸福的美好生活，強調中國夢也包括香港同胞的香港夢。黃柳權（圖）其後到立法會為《十四五規劃綱要》講座致辭，引用諺語「蘇州過後無艇搭」，指香港當下應盡快形成「聚精會神搞建設，一心一意謀發展」的社會共識，發揮「一國兩制」獨特優勢，融入國家發展大局。