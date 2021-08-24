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任志剛倡准港股用人民幣報價交易

2021-08-24 列印
　　特區政府昨舉辦國家《十四五規劃綱要》宣講會，參與交流討論環節的行政會議成員任志剛認為推進人民幣國際化，建議可在香港將人民幣推向資本市場，如容許股票市場使用人民幣報價、交易和結算，以人民幣自由使用為基礎。他完全不擔心會影響港元的地位。任志剛指五十隻恒生指數成份股，在港元計價交易報價外，亦可以用人民幣報價、交易及清算，「用哪一種貨幣是由投資者自行決定，他可以用人民幣買，可以賣出股票取回港幣。」認為有助減少港元資金流出流入的規模，穩定港元匯價。　至於《反制裁法》押後納入《基本法》附件三，任志剛指有多一些時間考慮是好事。



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