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林鄭：「十四五」規劃 將為港帶來千載難逢機遇

2021-08-24 列印
■林鄭月娥對香港落實「十四五」規劃充滿信心。
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　　特首林鄭月娥在「十四五」規劃宣講會指出，特區過去一年在中央支持下，整體情況出現根本性正面發展，她對香港落實「十四五」規劃充滿信心，「國家規劃內容是一紙值千金，『十四五』規劃將會為香港帶來源源不絕的活力，及千載難逢的機遇。」

　　林鄭月娥期望政府往後落實如何進入國家「十四五」規劃，以及融入國家發展大局時，應展示以人民為中心、服務人民為理念。她認為每一個中央部委，都希望為香港多開一些路、多搭一些橋，所有政府人員，都是落實「十四五」規劃的第一責任人，希望日後要求同事提交改善施政意見時，要提得早及提得好。



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