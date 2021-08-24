平衡腸道微生態 改善三高你要知

香港人三高的成因
引致三高的成因很多，包括不良的生活及飲食習慣、遺傳及壓力等，但對現今都市人來說，暴飲暴食、作息不定時及缺少運動，都是三高的主因。史教授表示：「多鹽多油多糖是引致三高的成因，平日我們若在家煮食，其實問題不大，但香港人多外出用餐，而餐廳廚師往往為了令食物更美味，會添加過多的調味、醬汁，這些調味料雖然令食物更可口，但卻會損害我們的健康。」由於新冠肺炎疫情關係，近年外出用膳的人雖然減少了，但史教授觀察到透過外賣平台點餐卻有上升趨勢，始終不及自己煮食來得健康。不過若在細節多下工夫，例如點餐時嘗試提出可否在烹調時減鹽少糖，或者醬汁另上，進食時自行斟酌使用，或者完全不點醬汁，減低攝取油丶鹽丶糖，可令大家吃得更健康。
除了飲食，香港人生活壓力大，加上缺少適量運動，都是導致三高的原因。為了健康很多人都會抽時間運動，但史教授看到有些人在運動過後，卻以豐富大餐自我獎勵，其實都有違運動原則。
腸道微生態與三高的關係
之前報道都曾說過壓力大會影響腸道微生態，而不健康飲食固然危害腸道，所以腸道和三高應該或多或少有關吧！史教授表示，近年已有不少研究發現三高人士的腸道微生態有失衡現象，腸道內的壞菌多而益菌偏少，而當好好護理腸道，三高情況會有改善。「腸道微生態失衡的人的炎症指數都較高，而血管發炎令血管收窄、血壓升高，甚至增加胰島素的阻抗力。」
因此，近年有大學研究，以益生菌補充品改善三高人士的腸道微生態，以觀察他們的三高變化。「無論西方還是亞洲，都有研究發現服用益生菌補充品後，參與人士的三高情況都有改善。不過由於歐美人士與亞洲人的飲食習慣不同，所以腸道菌群的生態也有不同，缺乏的亦不一樣，透過研究發現，一般亞洲人都欠缺雙歧桿菌，而通過蘊含雙歧桿菌的益生菌補充品，三高人士的炎症指數明顯受到抑制，甚至有顯著下降。」
服食三高藥物可同服益生菌
很多人都誤會長期服用三高藥物不適宜進食益生菌補充品，怕會有所相沖。但史教授表示，由於有些治療糖尿病的藥物會影響腸道內的益生菌生長，因此建議長期服用三高藥物的患者同時進食益生菌補充品，以補充失去的益生菌，降低三高。「不過我們服食益生菌時要注意，由於益生菌怕熱，大家千萬不要與熱飲或熱湯同服，可以在進餐途中服食。」
益生菌補充品能有效改善腸道微生態，但該服用多久才見成績呢？史教授指出可以留意平日排便的頻密程度和糞便形狀。「如果我們腸道的益菌數目足夠，那應該每天都有排便，而且大便成形、乾淨，抵抗力也應該增強了，例如公司有許多人感冒自己都未必會受感染。若壞菌仍多的話，屁會較多，有便秘或者排便過密的情況，大便稀爛不成形，都是腸道微生態仍然失衡的表現，在開始進食益生菌頭二至三星期，部分人排便和屁會較多，是因腸道增加蠕動。但若服食益生菌補充品多月仍是如此，便建議求醫看看是否有其他問題影響了。」