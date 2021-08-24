平衡腸道微生態 改善三高你要知

三高（高血糖、高血壓及高血脂）是香港人愈來愈普遍的毛病，不單為我們的健康響起警號，更嚴重影響我們的生活，因此，如何改善三高問題成為很多人的終身事業。史曼媚博士（營養師，香港中文大學醫學院香港糖尿及肥胖症研究所榮譽副教授）表示，近年很多研究都指出，腸道健康和三高有莫大關係，今期就讓史教授為我們講解一下平衡的腸道微生態怎樣改善三高問題。香港人三高的成因引致三高的成因很多，包括不良的生活及飲食習慣、遺傳及壓力等，但對現今都市人來說，暴飲暴食、作息不定時及缺少運動，都是三高的主因。史教授表示：「多鹽多油多糖是引致三高的成因，平日我們若在家煮食，其實問題不大，但香港人多外出用餐，而餐廳廚師往往為了令食物更美味，會添加過多的調味、醬汁，這些調味料雖然令食物更可口，但卻會損害我們的健康。」由於新冠肺炎疫情關係，近年外出用膳的人雖然減少了，但史教授觀察到透過外賣平台點餐卻有上升趨勢，始終不及自己煮食來得健康。不過若在細節多下工夫，例如點餐時嘗試提出可否在烹調時減鹽少糖，或者醬汁另上，進食時自行斟酌使用，或者完全不點醬汁，減低攝取油丶鹽丶糖，可令大家吃得更健康。除了飲食，香港人生活壓力大，加上缺少適量運動，都是導致三高的原因。為了健康很多人都會抽時間運動，但史教授看到有些人在運動過後，卻以豐富大餐自我獎勵，其實都有違運動原則。腸道微生態與三高的關係之前報道都曾說過壓力大會影響腸道微生態，而不健康飲食固然危害腸道，所以腸道和三高應該或多或少有關吧！史教授表示，近年已有不少研究發現三高人士的腸道微生態有失衡現象，腸道內的壞菌多而益菌偏少，而當好好護理腸道，三高情況會有改善。「腸道微生態失衡的人的炎症指數都較高，而血管發炎令血管收窄、血壓升高，甚至增加胰島素的阻抗力。」因此，近年有大學研究，以益生菌補充品改善三高人士的腸道微生態，以觀察他們的三高變化。「無論西方還是亞洲，都有研究發現服用益生菌補充品後，參與人士的三高情況都有改善。不過由於歐美人士與亞洲人的飲食習慣不同，所以腸道菌群的生態也有不同，缺乏的亦不一樣，透過研究發現，一般亞洲人都欠缺雙歧桿菌，而通過蘊含雙歧桿菌的益生菌補充品，三高人士的炎症指數明顯受到抑制，甚至有顯著下降。」服食三高藥物可同服益生菌很多人都誤會長期服用三高藥物不適宜進食益生菌補充品，怕會有所相沖。但史教授表示，由於有些治療糖尿病的藥物會影響腸道內的益生菌生長，因此建議長期服用三高藥物的患者同時進食益生菌補充品，以補充失去的益生菌，降低三高。「不過我們服食益生菌時要注意，由於益生菌怕熱，大家千萬不要與熱飲或熱湯同服，可以在進餐途中服食。」益生菌補充品能有效改善腸道微生態，但該服用多久才見成績呢？史教授指出可以留意平日排便的頻密程度和糞便形狀。「如果我們腸道的益菌數目足夠，那應該每天都有排便，而且大便成形、乾淨，抵抗力也應該增強了，例如公司有許多人感冒自己都未必會受感染。若壞菌仍多的話，屁會較多，有便秘或者排便過密的情況，大便稀爛不成形，都是腸道微生態仍然失衡的表現，在開始進食益生菌頭二至三星期，部分人排便和屁會較多，是因腸道增加蠕動。但若服食益生菌補充品多月仍是如此，便建議求醫看看是否有其他問題影響了。」