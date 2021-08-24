蜘蛛賊爬棚架伸長竿入屋勾手袋

深水埗有「蜘蛛賊」光天化日爬上大廈棚架，由窗戶伸「特製長竹」入屋勾「手袋」，女事主發現後大叫「搶嘢呀！」賊人快手帶袋逃去，搶走約五千九百元財物。警方指，近日接獲同一大廈兩宗相關爆竊案，呼籲大家小心飛天蠄蟧。事發地點在深水埗荔枝角道東明樓。網上流傳片段可見，上周日（二十二日）下午二時許，一名「蜘蛛賊」趁大廈外牆搭竹棚修維，爬棚上樓，手持一條五、六呎長「竹條」，從窗口伸入單位客廳內，竹條末端加上由衣架製成的小勾，圖勾走放在沙發上的一個黑色斜孭袋。當手袋得手之際，女事主發現，立即奔跑到窗邊高呼︰「喂！搶嘢呀！畀返個袋我呀！」賊人未有理會，帶袋逃去，事主報警求助，有防止罪案科警員登門了解。據了解，事主手袋內有九百元現金及信用卡等財物，共值約五千九百元。涉事大廈有十一層高，涉事單位在十樓，大堂未見保安員看守，只有大閘，住戶需按密碼鎖進入。偷走5900元財物警方指，本月二十一日及二十二日分別接獲上址的兩宗爆竊案，案件交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫時未有人被捕，重申將會透過各類宣傳、教育及執法行動，致力預防及打擊爆竊案。深水埗區議員覃德誠接受本報查詢時指，相信賊人應由天台爬至涉事單位，「就地取材」，用長竹勾走單位財物。他指，搭棚工程多附有圍網，街外人難以察覺賊人的行徑。對於賊人為何輕易上到大廈天台等要點表示關注。他指，深水埗比較多「三無大廈」，即沒有業主立案法團（法團）、居民組織及管理公司的大廈，保安或有漏洞，建議住戶多加留意，不要將財物放近窗口位置。