鬍子怪客拉低口罩 港鐵車廂席地開餐

港鐵怪客特別多，有讀者向本報提供一張近日影到的相片，見到一名中年男士在港鐵卡車之間鋪上一塊紙皮上，席地而坐，旁若無人地拉下口罩，享用飯盒。由於他不似速遞員，有人戲稱他是一名「流動露宿者」。港鐵發言人指，留意到該相片後，已即時翻查記錄及向各車站了解，並沒有相關事件的報告或發現。從這張照片判斷，疑似荃灣線列車內，一名黑頭滿面鬍子的中年男子，佩戴黑色粗框眼鏡，一手疑戴勞工手套，身穿黑色長袖上衣、深綠色長褲及白色波鞋，在車卡與車卡之間鋪一塊紙皮上，席地而坐，拉低口罩，手執飯盒，在繁忙車廂中開餐，身邊放有一個黑色大手提袋，掛有疑為密碼鎖的物體。該男士附近大多數乘客對他視若無睹，與他保持距離，亦有個別乘客在遠處觀望。