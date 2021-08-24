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新增五宗輸入病例 四人已打疫苗也中招

2021-08-24 列印
新增五宗輸入病例 四人已打疫苗也中招
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　　本港昨天新增五萬九千七百人接種疫苗，累計有超過三百九十五萬人接種最少一劑疫苗，今日有望達四百萬人。另外本港昨天新增五宗新冠肺炎輸入個案，當中四人已接種新冠疫苗。五宗新增個案，分別從尼日利亞、巴基斯坦、印尼、土耳其及美國抵港，年齡介乎九至三十八歲，當中除了九歲女病人，其他四名患者都已完成接種兩劑科興或復必泰疫苗。有四名確診患者帶有L452R變種病毒株，其餘一人未確定。

「寶石」居民違強檢令遭罰款



　　此外，因應一宗由杜拜抵港、而患者在過去二十一天曾在本港居住的輸入個案，政府前晚圍封患者曾居住的荃灣寶石大廈第一座（見圖），約五百七十名居民接受檢測，沒有發現確診個案。

　　政府發現有一人未進行強制檢測，已向他處定額罰款五千元及發出強制檢測令。

　　醫學會指政府應重新審視到港人士豁免強制檢疫安排，包括不應批准在人口密度高的屋苑家居檢疫，以免病毒一旦流入社區，會造成大規模傳播。

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