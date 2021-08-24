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內地零本土個案 蔡英文打台製疫苗

2021-08-24 列印
內地零本土個案 蔡英文打台製疫苗
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　　內地過去一日新增二十一宗新型肺炎輸入病例，沒有本土感染，屬上月二十日南京爆疫後，首次本土零確診。湖北武漢和荊門部份地區陸續解封，四川亦恢復旅行社組織接待跨省旅行團。

　　另外，台灣製的「高端」疫苗上月通過緊急使用授權審查，目前尚未完成三期試驗，昨日開始讓民眾接種。總統蔡英文昨早前往台大醫學院體育館率先接種。蔡英文先向現場醫護確認要接種首劑「高端」疫苗，醫護其後解說疫苗的副作用。期間有記者問她是否感到緊張，她回應指不會，又向醫護笑言在這麼「大陣仗」情況下打針，感到不好意思。



　　完成接種後，蔡英文強調不覺得痛，以及精神很好。

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