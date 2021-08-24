﻿食生髮片點只頭髮受惠

有很多數據說，三十歲以上有25%的人感到頭髮減少，或是頭髮變幼。四十歲以上的人開始會看到指甲出現豎型脊，即是豎的條紋。這些跟臉部細紋，都可以理解為角蛋白缺乏的結果。
有不少客戶服用NEW NORDIC生髮片後，覺得自己皮膚變細滑了，指甲也變光滑了。這不是因為生髮片有激素，而是生髮片促進了角蛋白的生長。
生髮片中的蘋果原花青素B2是NEW NORDIC生髮片獨有的成份，其有極好促進頭髮生長的效果，營養髮囊細胞，促進頭髮的生長期 Anagen讓新髮長出來。還有小米草、問荊等優質成份，與生物素可促進角蛋白的生長。法國BIO-EC的臨床試驗結果是，兩個月和四個月的服用後，63%的人感到掉髮減少，67%的人發現頭髮變粗壯了。
在眾多的屈臣氏網店NEW NORDIC客戶中，部分會耐心留下評價。其中有一條是「性價比高」。NEW NORDIC不僅用嚴苛的標準來研製生產產品，也從用戶的角度來設置合理的價格，讓所有人都有機會來嘗試品質高並且有效的產品。這也是北歐公司實是求是的原則。
一盒生髮片有30粒，每天只需要吃一粒，時間不固定，就餐時或是喝水服用。北歐設計的單獨包裝，很方便隨身攜帶，也很衛生乾淨。生髮片可以一直服用，因為不含激素和藥物，男女都可以吃。
生髮片在萬寧和屈臣氏門店都有賣，每盒標準價是港幣$258，現在有買兩盒八八折的優惠。
NEW NORDIC是一家地道的北歐公司，產品都在北歐生產。歡迎大家搜索NEW NORDIC來關注Facebook和IG，隨時來郵件[email protected]保持聯繫。