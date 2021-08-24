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以色列人打第三針輝瑞 染疫風險降至0.2%

2021-08-24 列印
　　全球正研究應否接種第三劑疫苗，以色列政府為逾一百萬名市民打第三劑輝瑞，發現染疫風險顯著降低，感染率僅有百分之零點二。





　　以色列衛生部表示，第一批打第三針的一百一十萬名市民中，只有二千七百多人在接種七天後感染，當中一百八十七人住院，約有十五人死亡，結果顯示第三劑高度有效。當局又發現，在六十歲以上民眾中，打第三針十天後，預防感染的保護力，是打兩劑者的四倍，而預防出現重症或入院治療的有效率亦高五至六倍。



　　以色列七月底起讓六十歲以上人士注射第三劑疫苗，並在本月十九日起下調至四十歲，亦包括孕婦教師及四十歲以下的護理工作人員等。

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