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「光復元朗」發起人鍾健平再被捕 今早提堂

2021-08-24 列印
■鍾健平昨午到達警署接受拘捕。
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　　前年「光復元朗」遊行申請人鍾健平再被捕，據了解，警方起訴他「組織未經批准集結」和「參與未經批准集結」兩罪，今早提堂。

　　鍾健平收到警方預約拘捕通知，昨午到達新界北警察總部，他向傳媒指警方持手令搜查他的住所，並要求他到警署接受拘捕；他又指自《港區國安法》生效，已經沒有接觸政治。



　　前年七二一元朗襲擊事件後，鍾健平申請同一星期的周末，即七月二十七日發起「光復元朗」遊行，當時遭警方反對，他之後聲稱會一個人到場「行街」。當日大批人在元朗遊行並演變成衝突，及後警方以涉嫌煽惑非法集結罪拘捕鍾健平，他其後拒保候查。

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