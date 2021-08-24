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少女酒店房被毆打拍片 八未成年「惡女」被捕

2021-08-24 列印
■警方拘捕八名少年，最細十二歲。資料圖片
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　　尖沙咀發生少女在酒店遭女「童黨」禁錮欺凌羞辱事件，一名少女疑因態度被指囂張招人不滿，被「惡女」報復，於酒店房內遭人毆打及拍攝猥褻片段等行為，警方事後拘捕八名未成年少女，最細只得十二歲。

　　警方於上周五晚上約九時接獲報案，指一名少女懷疑在尖沙咀漆咸道南一個酒店房間被人襲擊。警員經初步調查，該名十四歲少女懷疑因態度問題與人爭執，曾被禁錮於上址及襲擊，並被拍攝猥褻片段。該名女童受傷被送院治理。



　　油尖警區重案組接手調查，於上周五及周六在全港多區拘捕八名少女，年齡介乎十二至十七歲，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害、非法禁錮及生產及管有兒童色情物品。她們已獲准保釋候查，須於九月上旬向警方報到。

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