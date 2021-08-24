少女酒店房被毆打拍片 八未成年「惡女」被捕

警方於上周五晚上約九時接獲報案，指一名少女懷疑在尖沙咀漆咸道南一個酒店房間被人襲擊。警員經初步調查，該名十四歲少女懷疑因態度問題與人爭執，曾被禁錮於上址及襲擊，並被拍攝猥褻片段。該名女童受傷被送院治理。
油尖警區重案組接手調查，於上周五及周六在全港多區拘捕八名少女，年齡介乎十二至十七歲，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害、非法禁錮及生產及管有兒童色情物品。她們已獲准保釋候查，須於九月上旬向警方報到。
為外防輸入病毒，港府由四月起引用熔斷機制，先後禁止菲律賓及印尼的航班來港，本港即時陷入外傭荒。菲國與港府商議後，港府將批准在菲國完成接種新冠疫苗的傭工，由下周一起憑出示該國檢疫局簽發的疫苗接種證明入境...
2021-08-24
內地網約車平台「滴滴出行」早前計劃在美國上市，但內地當局以網絡安全審查為由，要求其應用程式下架。外電昨日引述消息指，內地監管部門正計劃要求計劃在美國上市的中資科企，將數據交予國家支持的第三方保安公司監...
2021-08-24
意大利採取與病毒共存政策，陸續開放口岸，旅遊業正恢復。水都威尼斯計劃由明年起，向到訪的一日遊遊客收取最高十歐羅的入城費，並會採取預約制，以限制入城人數。 威尼斯是全球最受歡迎的旅遊勝地之一，但遊人太多...
2021-08-24
元朗牛潭尾一帶有不少低密度住宅，今次走訪的峰景豪園，位置毗鄰加州花園及碧豪苑，環境清幽。是次精選為3房1套放盤，大廳以雪白設計，屋外連逾千方呎花園，住戶可享園藝樂趣。 峰景豪園位於牛潭尾新潭路...
2021-08-24
雖然經濟數據欠佳，但市場觀望在俗稱Jackson Hole的央行年會之後，聯儲局會帶來好消息，外圍股市繼續向好，油價急升。美股杜指早段已升246點，至35366點，升幅為0.7%；標普指數升0.8%；...
2021-08-24
歐洲轉會市場八月三十一日關閉，哈利卡尼和C朗拿度不約而同，周日在球場上公然表達離隊意願。前者在熱刺作客1:0險勝狼隊的英超後備上陣，但全程黑口黑面；有傳C朗更要求先任後備，以免受傷影響轉會，結果祖雲達斯意外被烏甸尼斯逼和2:2。 眾所周知，哈利卡尼希望轉投曼城，周日英超次輪造訪狼隊首次替熱刺候命，惟後備上陣十八分鐘毫無貢獻。即使迪利阿里射入十二碼領軍一球險勝，但此子全程都黑面，倒戈的領隊紐奴卻不認同道：「卡尼踢得不錯，幫助了球隊。」據報藍月在轉會市場最後關頭，會向熱刺作出第三次報價。 會方急澄清降溫 周日意甲第一擊，C朗突然退居後備席，即傳出是他主動要求，避免受傷阻...
2021-08-24
12星座運程 - 8月20日 天蠍：利用豐富行政經驗，能把辦公室的混亂情況改善過來。 天秤：對金錢的觀念改變了，其實要多消費，才可催旺運程。 處女：沒有煩惱的生活，放半天假出外走動，一個人尋樂趣...
2021-08-20
一套《大叔的愛》除了令Anson Lo（AL）和Edan紅上加紅，亦令黃德斌由靠Man爆型佬變成少女味勁可愛的「KK」，同樣冧掂一眾劇迷，入行33年的他亦始料不及。劇集和角色受歡迎，德斌未有打算繼續食...
2021-08-24
的士高速爬頭失控，剷上廣福道安全島，引致至少兩死多人受傷，全城不齒涉事司機的瘋狂駕駛行徑，期望警方徹查提控，還死傷者一個公道。公眾亦關注不時發生汽車失控剷上路面的意外，反映現行馬路中央的安全島，設計上沒有預備減去汽車撞上的衝力，對途人而言，「安全島不安全」，經過大埔車禍後，是時候把加強安全島防撞力，提上議事的日程。 廣福道安全島設計，頭尾兩端建有凸起的小石壆，放上雪糕筒或圍上欄杆，但香港汽車會形容欠缺實際的保護作用，建議行人應一次過過馬路，盡量減少在安全島的逗留時間。這是說易行難，相信市民站在安全島上，當身前身後均有汽車高速駛過，也會感到身處安全島並不安全，其實面對一定風...
2021-08-24
港隊在今屆奧運取得驕人成績，連帶今日開幕的殘奧也備受注視，電視台急忙拿得轉播權安排節目，報紙雜誌亦作大篇幅的報道。事實上，港隊在殘奧會的成績一向十分出色，只是受注視的程度往往較低，運動員受到的待遇都不及正常運動員，這絕對是十分不公平的事情。 這股運動風已深深滲透到香港社會當中，前幾天和幾位負責市場營銷的友人飯敍，他們估算未來九個月的推廣重點，也會是運動員的天下，一來形象健康，二來正當熱潮，而且不少運動員也是靚仔靚女，特別容易令人受落，再加上接踵而來的還有全運會及來年亞運，二○二四又是奧運年，只要部署得宜，未來三年的市場推廣計劃便可完成，所以很多商家都樂於跟隨也。 朱鎮輝
2021-08-24