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「言歸『證』傳」展覽 介紹身份證70載演變

2021-08-24 列印
「言歸『證』傳」展覽 介紹身份證70載演變
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　　歷史檔案館今年年度展覽「言歸『證』傳」以香港身份證為主題，介紹身份證七十載的演變。展覽昨日起於觀塘翠屏道的香港歷史檔案大樓二樓展覽廳展出，免費入場。展覽展出超過七十件館藏，除了入境事務處借出的歷代身份證和製作身份證的用具之外，還包括與香港人事登記有關的照片，例如上世紀六十年代市民拍攝身份證相片的珍貴歷史照片，以及政府宣傳登記身份證的海報等展品。



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