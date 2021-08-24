﻿啓歷學校 提供優質英國傳統教育 重視身心發展 裝備學生迎接未來挑戰

有香港版倫敦私立學校之稱的啓歷學校，採用傳統英國教育體制，讓身處香港的學生都能接受優質的英式教育。校長Mark Steed擁有超過廿五年的豐富教學經驗，他指出，「教育最重要是裝備年輕一代，讓他們可以面對未來社會帶來的挑戰。」因此，學校為高年級學生開設創新科目，課程中教師會設定任務，讓學生發掘問題所在，找出解難方法，從而訓練學生的創新思維、溝通技巧、解難能力、團體合作和分組工作等。Mark補充：「在過程中難免會面對失敗，但我們希望教導學生面對失敗及逆境時，應從中學習，以不同方法解決難題，並多番嘗試，培養鍥而不捨的奮鬥心。」
推行A-Level學制 更多空間作全人發展
現時不少國際學校都由IGCSE及A-Level課程轉到IB課程，但啓歷學校堅持為學生提供最地道的英式課程。Mark認為：「兩類課程各有好處，但我們認為A-Level課程選科彈性高，而且修讀的科目較少，學生可以更專注於自己的強項。A-Level課程除了著重學生的學術發展，也給予學生較多時間及空間探索個人興趣，學生可安排更多日程挑選課餘活動，令他們得到全面發展。」啓歷學校重視學生的多元發展，學校提供各種豐富活動，如運動、3D打印、音樂、藝術、戲劇、戶外活動及社會服務等，從小培養學生對身邊事物抱有探究精神。
重視心理健康 教導正向思考面對壓力
學生的心理健康亦是現今教育一個很重要議題。啓歷學校十分重視學生的身心發展，Mark指出：「青少年在成長的階段，面對社交、學業、未來路向等都有不少壓力，加上現今科技發達，很多時社交媒體都會給學生帶來負面影響。有見及此，學校為學生設定心理健康課程，讓學生認識及懂得面對壓力，學習面對成長階段中遇見的各種情況、困難、處事方式等，有助提升他們的解難能力。」另一方面，學校亦鼓勵學生在自我探索的過程中認識自己，了解個人的優點及缺點，這對學生的個人成長尤其重要。
獨有MiniMBA課程 預習商業知識及技能
此外，啓歷學校亦設計出獨有的MiniMBA課程，為預科（Sixth Form）的學生提供商業及經濟的課程，讓他們預早了解企業運作，培養商業技能，幫助他們在未來的職業生涯中發揮所長。Mark補充，課程涵蓋不同商業範疇，包括商業概論、經濟學、市場學、會計學、貨幣流動等，讓學生盡早對商業世界有一定的概念。由於十二年級的學生即將升讀大學，MiniMBA亦公開演講課程，訓練他們的溝通技巧及演說能力，讓學生在將來無論面對大學入學面試、匯報或與專業人士面談等，都能輕鬆應付。
https://qrgo.page.link/hy6Su