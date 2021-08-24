﻿啓歷學校 提供優質英國傳統教育 重視身心發展 裝備學生迎接未來挑戰

現今學生除了要追求知識和學業成就，同時亦面對很多挑戰，例如科技轉變、社交媒體、升學準備等，令學生倍增壓力。於香港創立超過40年的啓歷學校（Kellett School）將傳統英式教育引進本港，學校除了著重學生的學術成績，亦重視科技發展，以及關顧學生的生理及心理需要。周大福教育集團首席策略官Jennifer Ma主持的《頭條開Live》，今集邀請了該校校長及行政總裁Mark Steed，分享學校的教學方式和理念。有香港版倫敦私立學校之稱的啓歷學校，採用傳統英國教育體制，讓身處香港的學生都能接受優質的英式教育。校長Mark Steed擁有超過廿五年的豐富教學經驗，他指出，「教育最重要是裝備年輕一代，讓他們可以面對未來社會帶來的挑戰。」因此，學校為高年級學生開設創新科目，課程中教師會設定任務，讓學生發掘問題所在，找出解難方法，從而訓練學生的創新思維、溝通技巧、解難能力、團體合作和分組工作等。Mark補充：「在過程中難免會面對失敗，但我們希望教導學生面對失敗及逆境時，應從中學習，以不同方法解決難題，並多番嘗試，培養鍥而不捨的奮鬥心。」推行A-Level學制 更多空間作全人發展現時不少國際學校都由IGCSE及A-Level課程轉到IB課程，但啓歷學校堅持為學生提供最地道的英式課程。Mark認為：「兩類課程各有好處，但我們認為A-Level課程選科彈性高，而且修讀的科目較少，學生可以更專注於自己的強項。A-Level課程除了著重學生的學術發展，也給予學生較多時間及空間探索個人興趣，學生可安排更多日程挑選課餘活動，令他們得到全面發展。」啓歷學校重視學生的多元發展，學校提供各種豐富活動，如運動、3D打印、音樂、藝術、戲劇、戶外活動及社會服務等，從小培養學生對身邊事物抱有探究精神。重視心理健康 教導正向思考面對壓力學生的心理健康亦是現今教育一個很重要議題。啓歷學校十分重視學生的身心發展，Mark指出：「青少年在成長的階段，面對社交、學業、未來路向等都有不少壓力，加上現今科技發達，很多時社交媒體都會給學生帶來負面影響。有見及此，學校為學生設定心理健康課程，讓學生認識及懂得面對壓力，學習面對成長階段中遇見的各種情況、困難、處事方式等，有助提升他們的解難能力。」另一方面，學校亦鼓勵學生在自我探索的過程中認識自己，了解個人的優點及缺點，這對學生的個人成長尤其重要。獨有MiniMBA課程 預習商業知識及技能此外，啓歷學校亦設計出獨有的MiniMBA課程，為預科（Sixth Form）的學生提供商業及經濟的課程，讓他們預早了解企業運作，培養商業技能，幫助他們在未來的職業生涯中發揮所長。Mark補充，課程涵蓋不同商業範疇，包括商業概論、經濟學、市場學、會計學、貨幣流動等，讓學生盡早對商業世界有一定的概念。由於十二年級的學生即將升讀大學，MiniMBA亦公開演講課程，訓練他們的溝通技巧及演說能力，讓學生在將來無論面對大學入學面試、匯報或與專業人士面談等，都能輕鬆應付。https://qrgo.page.link/hy6Su