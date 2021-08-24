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假網購真騙財涉款230萬

2021-08-24 列印
　　有騙徒扮買家，在二手交易平台購買名牌手錶、手袋等奢侈品，見面交收時聲稱已經用支票形式將款項存入賣家戶口，利用銀行兌票的「真空期」騙取財物。

　　新界北總區刑事總部聯同商業罪案調查科展開聯合行動，鎖定一個行騙集團，與今年二月至八月的二十一宗騙案有關，涉及的財物總值約二百三十萬元。人員於上星期搜查多個處所，拘捕十五名男女，涉嫌以欺騙手段取得財產、管有他人身份證及處理贓物罪。



　　行動中，人員檢獲手機、支票簿、犯案時所穿衣物，並成功起回部份失物，當中包括一隻價值三十六萬手錶。警方指不排除會有更多人被捕，又呼籲賣家應該在確實收到款項後，才把貨品交給買家。

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