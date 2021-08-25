修訂《電檢條例》維護國安 政務司長有權禁戲上映

因應《香港國安法》實施，行政長官會同行政會議通過修訂《電影檢查條例》，訂明電影檢查員在審批電影時，如發現內容不利國家安全，可作出不宜上映的決定。條例修訂還賦權政務司司長，檢視已經上映的電影，如他認為危害國家安全，可以撤銷其准許證明等。同時，當局會加重刑罰，違法者最高可監禁三年及罰款一百萬元。政府今次以先訂立、後審議的方式修例，將於周五刊憲，下周三提交立法會。商經局局長邱騰華表示，《電影檢查條例》修訂涉及四方面，包括一、為電影監察員提供明確法律依據，考慮影片有否不利國家安全的內容，確保決定充份考慮國家安全因素；二、賦權政務司長，如發現已上映的電影不利國家安全，可指示電影檢查監督撤銷已發出的准許證；三、若審核當局認為電影不利國家安全，商經局局長有權延長審核時間，每次不多於二十八日，以徵詢律政司等部門意見；四、若電影涉及國家安全問題，其上訴將不由審核委員會處理。違者最高囚三年罰款百萬邱騰華指，修訂《電影檢查條例》的同時，當局亦提出運作上的修訂，包括日後要求獲電影批准證明書的持有人，向政府提供電影上映日期、時間及地點等資料，以便當局執法；同時會賦權當局，可在獲得法庭手令的情況下，採取執法行動。此外，鑒於以往罰則較輕，政府建議加重至最高監禁三年，以及罰款一百萬元。修例將於周五刊憲，下周三提交立法會首讀及二讀。邱騰華強調，今次修訂是因應《國安法》實施，希望給予電影界清晰指引，避免其誤墮法網，強調政府尊重創作自由，《基本法》亦給予創作人足夠的創作空間。被問及修訂是否意味某些已獲批的電影日後不能再上映，邱騰華回應指，當局目前沒既定名單，但很可能有涉違反《國安法》的電影早前通過評級，或被人利用進行危害國安的行為，因此賦權政務司司長撤銷有關影片的准許證。至於被危害國安的電影是否不能上訴，邱騰華表示，國安問題已超出審核委員會的能力範疇，強調修訂合適，又指有關人士仍可透過司法覆核申訴。