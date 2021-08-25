業界憂誤墮法網 田啟文：只能見步行步

對於政府提出修訂《電影檢查條例》，香港電影工作者總會發言人田啟文（見圖）表示，這麼多年來，香港從無一套電影危害國家安全，現時亦看不到哪套電影明顯違法，相信業界需時消化條文內容，形容現時只能「見步行步」。他指，業界最擔心在製作電影的過程中誤墮法網，強調電影人並不想犯法，亦相信當局無意干擾創作，希望電影人創作時要多諮詢法律意見，同時業界未來會再與當局溝通，希望能釋除疑慮。香港影業協會理事長洪祖星在接受訪問時指，今次修例的條文比較清晰，認為業界不易踩「紅線」，又指《香港國安法》未實施時，《電影檢查條例》亦訂明，如電影內容對周邊國家或地區有不友好表現，電檢處有權禁止其上映，又指電影投資人只要看過劇本，便知悉會否危害周邊地區或國家安全。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國指，今次修例只是進一步規範化《電影檢查條例》，為檢查員提供更統一及客觀的標準，呼籲業界毋須憂慮。他強調，任何人都有責任遵守《國安法》，建議製片人或避開敏感議題，毋須「踩界」冒風險。