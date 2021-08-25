律師會改選 「專業派」大勝

香港律師會昨晚舉行周年大會，改選五個理事席位，結果「專業派」五人名單全勝，他們各人均取得超過三千三百票，當中陳國豪以三千四百零五票成為「票王」，競逐連任的黃巧欣亦憑三千三百七十三票再次擔任理事。新一屆理事會誕生後，將再互選會長及副會長，以目前形勢分佈，理事會將有十四人為親建制的「專業派」，自稱「開明派」的反對派僅得六人，料最終由「專業派」代表出任新會長。今次律師會改選五個理事席位原有十一人報名參選，律師會今日凌晨公佈結果，由「專業隊」五人名單全勝，當中「票王」陳國豪得三千四百零五票，黃巧欣憑三千三百七十三票成功連任，另外傅嘉綿得三千三百八十五票、袁凱英有三千三百四十六票、岑君毅有三千三百零二票，五人各自所得票數中，各逾千九票屬授權票，另有郵寄票及現場票。自稱「開明派」的參選人全部落選，白樂德（Denis Brock）、馬秀雯（Selma Masood）及韋恆理（Henry J. H. Wheare）都分別取得一千九百多票；至於立場未明的黎蒑及唐瑋綸，每人只有二百多票；早前公佈退選放棄爭取連任的羅彰南（Jonathan Ross），在選舉結果中的得票顯示為「退出」（withdrawn）。律師會理事會有二十名理事，理事改選後，會長及副會長席位亦需改選，將由新一任理事互選。目前律師會中自稱「開明派」的理事有六人，包括林洋鋐、彭皓昕、黃耀初、蔡頴德、張達明及帝理邁；至於親建制的「專業派」則有九人，包括已連任三屆會長的彭韻僖，副會長黎雅明、喬柏仁、陳澤銘，以及莊偉倫、湯文龍、鄭偉邦、江玉歡和余國堅，均續任。今次改選由「專業隊」全勝，令「專業派」陣營大增至十四人。