港隊24選手戰殘奧 今游泳賽有望爭牌

東京殘疾人奧運會昨晚開幕，延續東京奧運會的熱潮。開幕禮昨晚七時在新國立競技場舉行，理念為殘奧會的口號「United by Emotion」（情同與共）。香港隊派出二十四選手參賽，今天的游泳項目中或有奪牌的機會。東京殘奧開幕禮於昨晚七時開始，是自一九六四年以來，同一個城市第二次舉辦殘奧，共有四千五百名運動員參賽，屬史上最多。日皇德仁、首相菅義偉、國際殘奧會主席帕森斯等名人出席。開幕禮主題為「We Have Wings」（我們都有翅膀），比喻殘疾運動員即使面對逆風，利用勇氣展翅高飛，達到意想不到的高度。表演完結後，一百六十一個國家及地區代表團陸續進場，只有紐西蘭缺席開幕禮。由難民奧運代表隊率先進場，期後餘下代表隊依照日語「五十音」依次進場，香港代表隊排在第一百三十四位，田徑代表任國芬及游泳代表許家俊持旗進場，射箭代表危家銓等運動員亦有進場。港隊今屆派出二十四名代表出戰八個項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊，雖有一半運動員是首次參戰殘奧，但港隊選手不乏獎牌大熱，在輪椅劍擊、硬地滾球、游泳、乒乓球及羽毛球都有望爭牌。今日首日賽事主要為游泳及乒乓球項目。上屆殘奧奪得港隊游泳項目第一金的「飛魚」鄧韋樂，在早上八時五十五分打頭陣，出戰男子一百米蝶泳初賽，其後陳睿琳及張可盈，亦會出征一百米蝶泳初賽，順利晉級則會在下午五時許爭奪獎牌。同時，乒乓球女單小組賽會在中午十二時四十分展開，上屆女單銅牌吳玫薈及世界第四的王婷莛亦會出戰。