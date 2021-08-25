國家改革進程中貢獻重大 黃柳權：港地位獨特不可替代

林鄭表示，《十四五規劃》八個方面支持香港發展，特區政府會因應制定政策，並已就其中六個範疇向中央提交意見，至於餘下的國際科研創新中心及文化藝術交流中心，她與有關界別交流意見，詳情會在《施政報告》交代。她說，中央安排高規格宣講團來港宣講「十四五規劃」，特區政府已安排官員向宣講團介紹，希望獲得支持。
黃柳權出席十四五規劃高峰論壇時說，香港發展面臨較複雜的外部環境，商界對參與國家建設的政策、路徑仍有一些擔憂，強調中央政府堅持改革開放、在香港實行「一國兩制」，以及高質量建設大灣區不會變。他強調，改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，雖然當前經濟全球化遭遇逆轉，單邊主義、保護主義上升，但是中國擴大開放的決心從來沒有動搖。香港在國家改革開放進程中的地位和作用是非常特殊的，可以說地位獨特、貢獻重大，所發揮的作用不可替代。
商界指港未來一片光明
國家發改委發展戰略和規劃司副司長胡朝暉指，香港可成為國內大循環的重要參與者，以及國內國際雙循環新格局的重要促進者，強調內地有廣闊的市場，以及不斷升級的消費需求，將為香港企業和香港產品提供更大的市場空間。
此外，不少工商界人士出席高峰論壇，其中中華總商會會長袁武表示，宣講團將「十四五」規劃講述得非常透徹，顯示中央大力支持香港成為國際金融、貿易和航運中心，感覺香港未來一片光明。