國家改革進程中貢獻重大 黃柳權：港地位獨特不可替代

港澳辦副主任黃柳權率領的國家《十四五規劃》宣講團繼續訪港行程。特首林鄭月娥在論壇上表示，特區政府會因應《十四五規劃》制定政策，並已向中央提交意見，詳情會在《施政報告》交代。黃柳權強調，在國家改革開放進程中，香港發揮的作用不可替代。林鄭表示，《十四五規劃》八個方面支持香港發展，特區政府會因應制定政策，並已就其中六個範疇向中央提交意見，至於餘下的國際科研創新中心及文化藝術交流中心，她與有關界別交流意見，詳情會在《施政報告》交代。她說，中央安排高規格宣講團來港宣講「十四五規劃」，特區政府已安排官員向宣講團介紹，希望獲得支持。黃柳權出席十四五規劃高峰論壇時說，香港發展面臨較複雜的外部環境，商界對參與國家建設的政策、路徑仍有一些擔憂，強調中央政府堅持改革開放、在香港實行「一國兩制」，以及高質量建設大灣區不會變。他強調，改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，雖然當前經濟全球化遭遇逆轉，單邊主義、保護主義上升，但是中國擴大開放的決心從來沒有動搖。香港在國家改革開放進程中的地位和作用是非常特殊的，可以說地位獨特、貢獻重大，所發揮的作用不可替代。商界指港未來一片光明國家發改委發展戰略和規劃司副司長胡朝暉指，香港可成為國內大循環的重要參與者，以及國內國際雙循環新格局的重要促進者，強調內地有廣闊的市場，以及不斷升級的消費需求，將為香港企業和香港產品提供更大的市場空間。此外，不少工商界人士出席高峰論壇，其中中華總商會會長袁武表示，宣講團將「十四五」規劃講述得非常透徹，顯示中央大力支持香港成為國際金融、貿易和航運中心，感覺香港未來一片光明。